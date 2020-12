Ao menos pelos próximos 15 dias, está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas para consumo presencial no interior de estabelecimentos comerciais, tais produtos só poderão ser oferecidos através do sistema delivery. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Natividade - A segunda onda da Covid-19 no Noroeste Fluminense tem feitos diversas prefeituras adotarem medidas mais severas para conter a propagação da doença. Desde a quinta-feira (10) e ao menos pelos próximos 15 dias, está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas para consumo presencial no interior de bares, lanchonetes, restaurantes e similares em todo o município e tais produtos só poderão ser oferecidos através do sistema delivery. É o que determina decreto baixado pelo prefeito Severiano Rezende, que segue recomendação do Ministério Público que emitiu a mesma orientação a todas as cidades que compõe a base territorial da 2ª Tutela Coletiva. Conforme decreto anterior, os bares seguem proibidos de funcionar nas sextas, sábados e domingos.



Confira na íntegra a determinação municipal:

DECRETO Nº 160/2020

O Prefeito Municipal de Natividade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

D E C R E T A:

Art. 1º - Em homenagem ao Princípio da Cooperação, o presente decreto visa estabelecer novas medidas temporárias e excepcionais na prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID-19.

Art. 2º - FICA VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS ESTABELECIMENTOS DO MUNICIPIO, TAIS COMO: RESTAURANTES, PIZZARIAS, PETISCARIAS, CHOPERIAS, LANCHONETES, BARES, QUIOSQUES, TRAILERS E CONGÊNERES, SENDO PERMITIDA SUA COMERCIALIZAÇÃO APENAS NA MODALIDADE "DELIVERY".

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até o dia 25/12/2020, podendo ser prorrogado.