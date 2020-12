Levantamento do Noroeste Fluminense aponta Itaperuna no topo da lista com maior numero de vítimas fatais pela Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O avanço dos casos da Covid-19 no Noroeste Fluminense e as mortes em decorrência das complicações estão chamando atenção. Levantamento feito com base em dados até o último dia 09, apontam que 336 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia. No topo da lista está Itaperuna, a maior cidade da região com pouco mais de 103 mil habitantes, de acordo com estimativa IBGE/2019, com 115 óbitos. O menor índice pertence a Cambuci com seis vítimas fatais. Veja o quadro nas cidades:

Itaperuna 115



Santo Antônio de Pádua 35



Porciúncula 34



Itaocara 34

Bom jesus do Itabapoana 22

Miracema 21

Cardoso Moreira 15

Natividade 14

Italva 13

Laje do Muriaé 13

São José de Ubá 11

Varre-Sai 10

Aoeribé 8

Cambuci 6





