Blogueira, em seu Instagram, gravou um story expondo um print do possível grupo de WhatsApp com as pessoas adicionadas ao evento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/12/2020 18:12 | Atualizado 11/12/2020 18:14

Itaperuna - A festa universitária, intitulada "ClandestParty", teria tudo para ser sucesso, se não fossem a pandemia, ou seja, as medidas severas impostas por decretos para conter a segunda onda da Covid-19. Itaperuna é uma das cidades do Noroeste Fluminense "adepta" as restrições, de acordo com ato expedido pelo Executivo Municipal. A "resenha" estaria programada para a noite desta sexta-feira, 11, por volta das 20h, em um local que, segundo informações obtidas pelo O Dia, seria divulgado apenas momentos antes. A entrada seria apenas de pessoas que tivessem o nome na lista.

A digital influencer, Vitoria Pontes, ao ser informada demonstrou sua indignação em seu Instagram onde tem mais de 163 mil seguidores. O Dia fez contato com a jovem de 24 anos que expressou o motivo de sua indignação. "Meu tio ficou internado 20 dias no hospital; ele teve alta ontem (10/12), teve gente com Covid que ficou na sala que ele estava sendo que ele não foi diagnosticado com isso. Não tem vaga, então, os pacientes estão sendo misturados. Um menininho teve que ser transferido de aeronave para o Rio, pois não tinha vaga para ele. As pessoas estão fazendo festas clandestinas o que é um absurdo. Já sabemos que o número de casos que estão aumentando é de jovens que quando voltam para suas casas acabam passando para avôs ou tios, enfim, pessoas que com certeza vão precisar ficar intubadas. Imagina, 89 pessoas e cada uma passando a doença para pelo menos mais uma! Isso vira uma bola de neve", desabafa.

Proibição - Desde o último dia 1º, por meio do decreto 6347/20, em seu Art. 4º, fica proibido no município "a realização de eventos, manifestações, reuniões populares ou de qualquer outra atividade com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolva aglomeração de pessoas, tais como desportivos, sociais, shows, clubes, salões de festas, casas de festas, eventos científicos, palestras e afins." Continua após foto.



Jovens combinam festa em meio a segunda onda da Covid-19 mesmo com decreto proibindo qualquer tipo de evento no município. Foto: reprodução internet

A blogueira, em seu Instagram, gravou um story expondo um print do possível grupo de WhatsApp com as pessoas adicionadas ao evento. No post, elas diz que "estou chocada com a falta de consideração e responsabilidade de gente nova que faz faculdade, que sabe o perigo de uma festa clandestina, pessoas que sabem que podem sair dali infectadas e contaminar outros. Gente sem noção está indo a festas e não estão acreditando nos riscos da Covid-19. Fiquem em casa", exclamou a jovem.

