Na 143ª DL, o idoso foi autuado por lesão corporal na direção de veículo automotor; já o pai do menino vai responder por lesão corporal. Os dois foram liberados após o registro de ocorrência. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 11/12/2020 10:23 | Atualizado 11/12/2020 10:48

Itaperuna - Imagens de circuitos de segurança flagraram o exato momento em que um menino de 2 anos foi atropelado por um carro após sair correndo de casa, nesta quinta-feira, 10, no bairro São Mateus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O caso repercutiu nas redes sociais e grupos de Whatsapp. Após ver a gravação do seu filho sendo atropelado, o responsável ficou revoltado; já em outro ponto, sendo este em frente ao hospital da cidade, próximo ao local do acidente, câmeras registraram o pai da vítima se deparando com o veículo envolvido no atropelamento e indignado, momento em que o genitor de 41 anos partiu para cima do motorista, um homem de 71 anos e o agrediu com socos. Tanto a criança quanto o idoso foram atendidos no hospital, ambos ficaram em observação. A criança teve leves ferimentos, mas passa bem. Policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local para conter o desentendimento e agressão.



Perceba no vídeo que na hora em que o pai assiste a cena gravada por um sistema de monitoramento da rua do atropelamento é possível notar em sua fala o inconformismo dele em relação ao fato do condutor do veículo ter tido como perceber o garoto correndo atravessando a via e indo em direção ao automóvel. Veja o vídeo: