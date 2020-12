Vítima é uma mulher de 61 anos que acompanhada de seu esposo, compareceu no Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) do município para relatar a agressão sofrida. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Varre-Sai - Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após agredir a mãe com um soco no rosto e chute na perna, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. A vítima é uma mulher de 61 anos que acompanhada de seu esposo, compareceu no Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) do município para relatar o fato. Ela foi encaminhada para receber atendimento médico no hospital de Natividade. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) realizaram patrulhamento e localizaram o agressor em um bar. Ele foi conduzido à 140ª DL de Natividade. Autuado na Leia Maria da Penha, o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.