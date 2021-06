Apreensão de armas e munições. - Foto: divulgação

Apreensão de armas e munições.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:51

ITAOCARA - Dois jovens de 16 e 17 anos foram apreendidos por fato análogo a posse irregular de arma de fogo em um acampamento no bairro Cidade Seca, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à RJ 158 em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Após buscas foi encontrada uma espingarda, Rossi, calibre 12, desmuniciada e a propriedade da arma foi assumida pelo adolescente mais velho. Em outra barraca foi encontrado uma pistola, Taurus, PT 58 SS, calibre 380 e 24 munições CBC calibre 380 tendo o suspeito mais novo assumido sua propriedade. Em uma terceira barraca foram encontrado 12 munições CBC calibre 38, que segundo testemunha seria de uma mulher que não foi localizada até o fechamento desta matéria.

O fato foi registrado na 135 DP onde os envolvidos foram autuados por fato análogo ao artigo 12 da lei 10.826/03.

As armas e munições ficaram apreendidas na DP para averiguação da origem e propriedade após conclusão do inquérito policial. As partes foram ouvidas e liberadas.