SEMED deverá apresentar novo planejamento de retomada das aulas.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:41

ITAPERUNA - Foram prorrogadas as medidas já tomadas para a prevenção ao contágio e o enfrentamento da Covid-19 e estabeleceu novas ações em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Decreto 6479/2021, publicado nessa terça-feira, 01 de junho, traz também a inclusão, no prazo de até 7 dias, dos profissionais da educação no Plano Municipal de Vacinação da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Educacao (SEMED), deverá apresentar novo planejamento de retomada das aulas, que devera ocorrer na modalidade hibrida, apos aprovacao do Plano de Retomada das aulas de cada instituicao pelo Comite de Acompanhamento e Aprovacao de Planos e Projetos criado pelo Decreto nº 6385 de 16 de fevereiro de 2021, devendo constar de decreto proprio, em que conste a forma gradual de retomada.

Com a nova medida, os cursos livres regularmente em funcionamento na cidade poderão atuar imediatamente mediante aprovação do Plano de Retomada das atividades, após liberação do Comitê.