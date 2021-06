Na balsa havia todos equipamentos necessários para a mineração de ouro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:58 | Atualizado 01/06/2021 16:00

Natividade - Dois homens foram detidos por extração ilegal de ouro, na zona rural de Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) viram os dois suspeitos em uma balsa do outro lado do rio. A dupla notou que a PM estava por perto e tentou fugir. Alguns militares atravessaram o rio nadando, perseguiram e alcançaram os envolvidos.

Na balsa havia todos equipamentos necessários para a mineração de ouro. Os dois homens se identificaram como mergulhadores e estava ali para garimpar. Foram retirados os “tapetes” utilizados para armazenamento do ouro.

O caso seguiu para ser apurado na 140ª DP o município. Posteriormente, para a Polícia Federal de Campos dos Goytacazes. A dupla vai responder em liberdade por extração de substância mineral irregular.