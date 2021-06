Drogas encontradas próximo a casa do suspeito Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:18

Miracema - Um jovem de 21 anos foi detido no bairro Bertho Barros, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) após receberem denúncia pelo telefone 190 que estaria ocorrendo a venda de entorpecentes foram ao local e dois homens ao perceberem a chegada dos agentes fugiram. O suspeito foi visto entrando em sua residência e abordado. Após a autorização para entrarem no imóvel, os agentes encontraram do lado de fora, próximo da citada casa, uma sacola contendo um tablete de maconha e 46 pinos de cocaína. O fato foi apresentado na 136ª DP (Pádua) e após perícia o material totalizou 121,10g de maconha e 26,90g de cocaína. Um inquérito policial será instaurado para investigar com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para investigar o caso. O rapaz responderá em liberdade. O suspeito em depoimento delatou um adolescente de 17 anos como suposto envolvido com o tráfico de drogas.