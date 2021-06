Morador foi ouvido na 143ª DP e liberado após o registro de ocorrência. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:15

ITAPERUNA - Oitenta e cinco pássaros silvestres foram resgatados em uma casa localizada na Rua Maria Ortega Arrabal, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Na ação, a Polícia Florestal contou com apoio do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ). No endereço foram encontradas as aves em gaiolas. No total, foram resgatados 23 coleiros, três galinhos-da-serra, dois paulistinhas, quatro tico-ticos, um sanhaço, dois corrupiões, 12 garibaldes, três tizius, um sabiá poca e 34 canários da terra. O morador foi ouvido na 143ª DP e liberado após o registro de ocorrência