Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp 022 99980-1177. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:13

Laje do Muriaé - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que levem a Polícia a desvendar a tentativa de homicídio de um homem de 30 anos que foi baleado quando estava no terminal rodoviário localizado na Rua Isaura Virginia de Moraes, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. A vítima foi atingida por três tiros no lado esquerdo do tórax. Populares levaram o ferido ao hospital municipal. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) fizeram contato com o paciente, que estava consciente, mas sob efeito de bebida alcoólica, não sabendo explicar detalhes do ocorrido. Duas pessoas teria sido vistas no local no crime, ambos garantiram que não viram nada demais, apenas ouviram os tiros e um suspeito fugir com capacete de cor preta na cabeça.

Publicidade

De acordo com denúncias anônimas, um homem de 25 anos havia efetuado os tiros. O suspeito foi localizado e alegou que estava trabalhado no momento do crime. Os militares souberam que outro homem, de 28 anos, havia saído com a moto do suspeito. Os dois foram ouvidos na 137ª Delegacia Legal de Miracema e liberados após o registro de ocorrência. A tentativa de homicídio continua sendo investigada pela Polícia Civil. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido