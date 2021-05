Suspeito por tentativa de homicídio é preso. Foto: reprodução

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 17:07

Laje do Muriaé - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio em um bar localizado na Rua Vicente Teixeira Mazini, Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29°BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local verificaram a existência devum homem atingido por cinco tiros: um no braço esquerdo, um na coxa esquerda e três na coxa direita. O ferido foi socorrido ao hospital municipal. Posteriormente, transferido ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.

O suspeito foi localizado e confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo. Ele utilizou um revólver de calibre 38 e permaneceu à disposição da Polícia Civil após ser autuado por tentativa de homicídio na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O envolvido será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.