Drogas, arma e munições apreendidas em ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 16:36

São Sebastião do Alto - Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outro de 24 por associação, tráfico e posse ilegal de arma de fogo no Morro Santa Irene, em São Sebastião do Alto, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Cristiane da Silva em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de dois homens. Durante as buscas no imóvel, os militares apreenderam dentro guarda-roupas do mais novo e no sofá dezenove pinos de cocaína. Já com o mais velho, no interior do seu guarda-roupas foram encontrados um revólver da marca Bayarj cal. 32 com numeração raspada, as munições e quarenta pinos de cocaína. O fato foi apresentado na 136ª DP (Pádua) sendo o jovem de 23 anos autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06. O rapaz de 24 anos foi autuado com base nos artigos 12 do Estatuto do Desarmamento.