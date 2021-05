Habilitação visa permitir o uso das tecnologias em cenários operacionais diversos que, porventura, exijam a pronta intervenção da GCM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 16:32

Varre-Sai - Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, participaram durante toda a sexta-feira (28/05), no Estádio Municipal Torino Fabri, do Curso de Operador de Tecnologias Não-Letais. O curso é parte de uma série de capacitações e investimentos que a administração municipal vem realizando na Guarda.

A abertura foi realizada pelo secretário municipal de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra, que pediu 1 minuto de silêncio em memória do integrante da Guarda, Antônio Rodrigues, falecido recentemente. Ele lembrou os benefícios que a corporação recebeu como nova sede, novo veículo, uniformes, carteirinha e palestras.

“Estamos promovendo a valorização da nossa Guarda Municipal, através de diversas palestras, reuniões e agora, com o treinamento. No próximo dia 14, será realizada a Licitação para aquisição de armas não-letais. No curso de hoje, vocês aprenderão a maneira correta de utilizar essas armas de maneira segura”, lembrou o secretário Vinicius.

O curso visa capacitar os agentes da Guarda para operar com dois tipos de tecnologia: spray de pimenta e arma de incapacitação neuromuscular (Spark).

De acordo com Ricardo Soares, da Condor Tecnologias Não-Letais, que ministrou o curso, essa habilitação visa permitir o uso das tecnologias em cenários operacionais diversos que, porventura, exijam a pronta intervenção da Guarda.

“Quero salientar que no Noroeste Fluminense, Varre-Sai é o primeiro e o único município que até agora está se organizando para a aquisição do material e realizando a capacitação dos agentes para o uso do mesmo”, ressaltou.

A agente da Guarda Municipal, Verônica Regina Aguiar de Oliveira, falou da importância de capacitações. “O curso foi muito proveitoso! É sempre importante a gente se capacitar para estar mais preparado para o trabalho nas ruas. Nós ganhamos e a população também”, frisou.

Já Carlos Calidoni Seguro, que há 28 anos faz parte da Guarda Municipal, lembrou as dificuldades enfrentadas no início. “Quando iniciamos, não tinha organização e nem infraestrutura. A evolução nessa administração está sendo visível. A cada dia que passa é uma novidade e mais uma conquista para a Guarda. Quero agradecer ao governo e que com essas conquistas, espero que a guarnição seja grata e reverta isso em bom serviço para a população”, salientou.

O comandante da Guarda, José Roberto do Nascimento, falou da importância do curso. “É mais uma ação de capacitação dos guardas que vem somar ao nosso serviço, trazendo mais segurança para o agente”, disse.

O prefeito, Silvestre José Gorini, participou do encerramento do curso. “Posso dizer que vocês estavam bem e a partir desse curso, tenho certeza que estarão melhor, devidamente capacitados para uso desses equipamentos, de maneira legal e correta. Com o curso, encerramos uma parte interessante para a Guarda de capacitações. Quero dizer que as melhorias não param por aí e tudo o que eu puder fazer para oferecer melhores condições de trabalho, eu farei”, frisou o prefeito.

Estiveram presentes ainda no local do curso, os vereadores José Carlos Monteiro, Waltair Antônio Nery dos Santos, José Pedro Rodolfi Júnior e o presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos dos Santos Mota.