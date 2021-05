Reunião com os professores. Foto: divulgação

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, já está em andamento com o planejamento da retomada de atividades desportivas, recreativas e de lazer, no Centro Poliesportivo.

A pasta tem por base as determinações estabelecidas no Decreto Municipal n° 6471 de 17/05, que recomenda o retorno parcial das atividades, com as devidas restrições. E, dentre as recomendações, testagem para Covid-19, de todos os professores de Educação Física e funcionários da Secretaria de Esporte e Lazer.

De acordo com José Maria Guimarães, secretário Municipal de Esporte e Lazer, todas as recomendações estão sendo seguidas. “Nós realizamos esta reunião com os professores, a fim de ajustar os detalhes referentes ao planejamento da retomada das atividades no Centro Poliesportivo. Também seguimos a recomendação sobre a testagem para Covid-19, e toda a equipe realizou o exame, quando profissionais da Secretaria de Saúde estiveram aqui, no Poliesportivo. O prefeito Alfredão tem acompanhando de perto todas as ações, proporcionando tranquilidade nas tomadas de decisões”, finaliza o secretário.