Para receber a vacina é necessário que profissionais da Educação apresentem o Cartão do SUS. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 16:24

Varre-Sai - Como mais uma medida preventiva e de segurança no retorno às aulas, a Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação e Cultura, iniciou a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais que atuam na Educação no município. A imunização começou nesta segunda-feira (31/05), das 8 às 16 horas, na Escola Municipal Carlos Magno Fabri Martins (Jardim da Infância) e vai incluir tanto os profissionais da rede pública municipal de ensino quanto das redes estadual e privada, exceto os que não puderem tomar a vacina por algum impedimento.

O secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, ressaltou a parceria com a Secretaria de Saúde. “Desde fevereiro, estamos buscando, junto com a Secretaria de Saúde, a imunização de todos os profissionais da Educação de Varre-Sai. Com certeza será um dia histórico! É uma conquista muito grande para nossos profissionais que terão mais tranquilidade no retorno das atividades e agora, no retorno às aulas, e ainda mostra que o município tem a Educação como prioridade”, afirmou o secretário de Educação.

Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, destacou a relevância da imunização dos profissionais da Educação. “A imunização dos profissionais da Educação é de extrema importância! A Secretaria de Saúde vem se preparando desde o início da imunização para esse momento de retorno às aulas”, frisou o secretário.

Para receber a vacina contra a Covid-19, é necessário que os profissionais da Educação levem o Cartão do SUS e não esqueçam de usar máscara.