Apreensão de cocaína com jovem. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 17:04

ITAPERUNA - Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas em Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) teriam visto o rapaz fazendo contato com possíveis usuários de entorpecentes na Rua Maria Perpétua de Jesus, Couro de Boi. No momento que seria feita abordagem, o suspeito teria tentado fugir, mas acabou sendo alcançado e detido pelos militares. Com ele os agentes encontraram 24 sacolés de cocaína, R$ 180 e um aparelho celular. O jovem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 143ª DP. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.