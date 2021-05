Apreensão de quase 1kg e 500g de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 17:00

Itaperuna - Cerca de 1 kg e 500g de drogas foram apreendidas no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações que um suposto traficante havia recebido uma carga de drogas de outro homem e iniciaram buscas em uma área de mata localizada no Morro da Pedra Branca. Durante revistas pelo local, os agentes desenterraram grande quantidade de drogas e material utilizado para embalar entorpecentes. As drogas foram encaminhados à perícia e o resultado 1kg 215g de cocaína, oito gramas de maconha e 209 gramas de crack. Os dois envolvidos não foram localizados até o fechamento desta matéria.