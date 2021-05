Apreensão de 142 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 16:54

Varre-Sai - Cento e quarenta e dois pinos de cocaína foram apreendidos no Centro de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram à quadra de esportes localizada na Rua Prefeito Sebastião Alves Figueira e viram um jovem de 22 anos em atitude suspeita. Ele foi revistado e os militares encontraram três pinos de cocaína e R$ 95. Dando continuidade aos trabalhos, localizados outros 139 pinos da mesma substância nas proximidades. O rapaz foi autuado por posse e uso de entorpecente na 140ª Delegacia Legal de Natividade e vai responder ao processo em liberdade.