Prisão por tentativa de homicídio. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/05/2021 16:49

Porciúncula - Um homem de 49 anos foi preso flagrante por tentativa de homicídio, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª localizaram o suspeito de ter esfaqueado a vítima de 53 anos logo após o suposto fato. O possivel autor do crime foi revistado, no bolso da calça dele os policiais encontraram uma faca de corte. Ele acabou confessando ter usado a arma para ferir o desafeto. O envolvido foi atuado por tentativa de homicídio na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.

A vítima levou uma facada na altura da axila direita quando estava na pela Rua Silvio Henrique da Cunha, Centro. Uma ambulância do Posto de Urgência (PU) foi acionada para socorrer a vítima. O paciente contou aos policiais quem havia lhe dado a facada.