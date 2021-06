Todos os serviços prestados são gratuitos. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:04

Porciúncula - O microempreendedor individual (MEI) de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, conta com a Sala do Empreendedor que é um espaço oferecido pela Prefeitura para apoio gratuito em diversos serviços informativos e contábeis. O local oferece gratuitamente os serviços de orientação ao MEI; consulta Prévia Municipal; legalização do MEI no Portal; emissão de Carnê de pagamentos; emissão do Certificado do MEI e alteração de dados cadastrais do MEI. Também são oferecidos a baixa de Inscrição do MEI no Portal; Declaração Anual e acesso ao Microcrédito.

Prazo final para declaração anual - A equipe de servidores da Sala do Empreendedor informa que o dia 31 de maio é o prazo final para a declaração anual do Micro Empreendedor Individual. Portanto, procure a Sala do empreendedor e esteja em dia com suas obrigações fiscais.

Um espaço para o MEI porciunculense - Se o microempreendedor precisa formalizar sua micro empresa, imprimir DAS, fazer a declaração anual ou emitir Nota Fiscal, pode ir à Sala do Empreendedor, que fica à Rua Dep. Luiz Fernando Linhares, 373, no Centro, ou entrar em contato através do telefone 3842-1333. Todos os serviços prestados são gratuitos.