Publicado 01/06/2021 15:28

ITAPERUNA - A campanha ‘Vacinação Solidária’ desenvolvido em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, visa arrecadar alimentos para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira, que estão sofrendo com a crise causada pela pandemia de Covid-19.

De acordo com a prefeitura, a pessoa que for vacinar contra o " novo coronavírus" poderá colaborar com a campanha, doando 1kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão utilizados na montagem de kits (cestas básicas), que serão destinados a famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social. A doação é uma ação voluntária, ou seja, a vacinação não está condicionada ao ato solidário.

Os alimentos poderão ser entregues no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos ou nas UBS (Unidade Básica de Saúde), onde estão sendo realizadas a vacinação. A campanha teve início na última terça-feira, 04, e vai durar durante todo o processo de imunização contra a Covid-19.