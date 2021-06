Faca foi apreendida no local do crime. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:22

Santo Antônio de Pádua - Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre uma tentativa de homicídio contra um homem de 33 anos no bairro Gerador, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) após receberem solicitação de apoio ao Corpo de Bombeiros informando a existência de um vítima esfaqueada foram à Rua Pascoal Possidente onde verificaram que a vítima tinha sofrido uma facada no abdômen, sendo socorrido ao Hospital Municipal Hélio Montezano.

Uma testemunha relatou que o esfaqueado teria lhe informado que dois homens em uma motocicleta seriam os autores da facada que ocorreu próximo à Ponte do Nando e tomaram destino ignorado. A testemunha acredita que o motivo do crime seria uma dívida de um automóvel, que vítima não estava pagando. O fato foi apresentado na 136ª DP sendo registrado com base no Artigo 121 cc 14 II ambos do CPB (Homicídio Tentado). Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp (022) 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido