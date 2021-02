Equipe durante inspeção no Pontilhão na Rua Dr. Sobral Pinto, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 14:31 | Atualizado 24/02/2021 14:37

O Governo do Estado do Rio, por meio da Secretária de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, encaminhou, na manhã desta quarta-feira, 24, uma equipe de técnicos especialistas, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA para verificar as condições estruturais de pontes e passarelas, nos municípios de Natividade e Porciúncula, no Noroeste Fluminense. O engenheiro Gabriel Gonçalves, representante do CREA de Porciúncula acompanha a ação.



Os dois municípios foram os mais afetados pelas cheias do Rio Carangola, após fortes chuvas - precipitações pluviométricas - em algumas cidades mineiras como Ourizânia, Divino, Miraí e Muriaé, o que pode prejudicar as estruturas dos referidas obras de arte da engenharia, como são chamadas tecnicamente pontes, viadutos, passarelas e túneis, de acordo com as assessorias de comunicação da Secretaria e do Instituto.

O monitoramento dessas estruturas permitirá a formação de um banco de dados junto à SEINFRA para orientar os programas de investimento além de possibilitar a redução colapso inesperado da estrutura. Os técnicos tem previsão de chegar ao município de Natividade, ainda nesta tarde.

