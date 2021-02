Rio Carangola no perímetro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, sobe rapidamente; município já registra famílias desalojadas. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 14:12 | Atualizado 20/02/2021 14:55

Municípios do Noroeste Fluminense começaram a ser afetados na manhã deste sábado, 20, em decorrência das fortes chuvas que atingiram, especialmente, as cidades de Divino e Carangola - ambas em MG -, além de outras localidades da zona da mata mineira, nas últimas 72 horas. A cheia do Rio Carangola já deixa famílias desabrigadas em Porciúncula que amanheceu com diversas ruas inundadas. O DIA conversou com o coordenador do Norte/Noroeste Fluminense da Defesa Civil Estadual, Coronel BM Joelson de Oliveira, que fez um panorama da Região.

Itaperuna - "O rio Muriaé está subindo em Itaperuna, mas acredito que se este vier a transbordar será no final da tarde ou inicio da noite de hoje (20) e sem maiores problemas. Deve ser provavelmente nas imediações da beira rio. Não será nada considerável para a cidade", destacou o coordenador regional.

De acordo com o Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), às 12h15, o rio Muriaé no perímetro de Itaperuna estava em 3,93m, sendo a cota de atenção de 2,90m; já o alerta começa em 3,40m e a inundação acontece ao atingir a cota de 4 metros. Com esta análise, Itaperuna está a 7 centímetros de possíveis pontos de alagamentos.

Natividade - "Começou nesta manhã o transbordo em Natividade, mas toda a água de Porciúncula ainda vai passar por lá (Natividade). Ainda não chegou a um volume grande, mas a cidade segue em monitoramento", ressaltou coronel BM Joelson.



Porciúncula - "O rio Carangola já desceu bem em Carangola (MG), mas como a água ainda está passando, em Porciúncula já mais de 2 metros e várias casas inundadas. Como a previsão de ontem (19) de chuva não ocorreu temos um saldo positivo, mas temos a previsão de hoje ainda que aponta para forte chuva na Região. Estamos acompanhando e monitorando", explicou o coordenador do Norte/Noroeste Fluminense da Defesa Civil do estado do Rio. Continua após vídeo.

EQUÍVOCO - Circula nas redes sociais a informação sobre um estouro na represa em Manhuaçu (MG) citando que o volume de água segue em direção ao rio Muriaé que corta as cidades de Itaperuna, Laje do Muriaé, Italva e Cardoso Moreira, mas Coronel Joelson esclareceu ao O DIA que o fato é equivocado. "Este anúncio não procede porque Manhuaçu não cai no rio Carangola; Manhuaçu é o rio Doce; é de Minas Gerais, Espirito Santo e mar, não tem nada com o Noroeste Fluminense. Isto é um equívoco de quem escreveu e está repassando", explicou.

PORCIÚNCULA - De acordo com a prefeitura, equipes da Defesa Civil Municipal, Promoção Social e demais secretarias municipais estiveram de plantão durante a última noite, percorrendo bairros, atendendo moradores e retirando pessoas e pertences das casas. Os desabrigados estão sendo encaminhados à Escola Mirela Meira Lira, à Creche Vovó Dininha e ao Colégio Estadual José de Lannes, onde assistentes sociais do município prestam atendimento às famílias que são catalogadas e recebem café da manhã, almoço e jantar, material de higiene, informações e máscaras. Os bairros mais afetados são Ilha, Operário, Olívia Peres, Centro e Nossa Senhora da Penha.

O nível do Rio Carangola atingiu 7,64 metros às 13 horas, deste sábado (20), mais de dois metros acima da cota de transbordamento, que é de 5,20m. Nas redes sociais a prefeitura fez dois pedidos aos moradores; que evitem entrar nas águas do rio durante a cheia para evitar doenças que podem ser transmitidas como a leptospirose, por exemplo. Também foi orientado que a população economize água, pois com a cheia do rio Carangola pode haver corte no fornecimento de água potável no município. A equipe da Prefeitura está de plantão/enchente para casos de urgência pelo telefone (22) 3842-1388.



A Defesa Civil Municipal pede que a população:

- EVITE ENTRAR NA ÁGUA DA ENCHENTE;

- EVITE CIRCULAR DESNECESSARIAMENTE NAS RUAS;

- EVITE TRANSITAR A PÉ OU DE CARRO SEM NECESSIDADE NOS BAIRROS ALAGADOS;

- NÃO DESCARTE LIXO DE QUALQUER ESPÉCIE NAS RUAS;

- ECONOMIZE ÁGUA;

- USE MÁSCARA;

- EVITE AGLOMERAÇÃO;

- FIQUE ATENTA PARA O AUMENTO DAS ÁGUAS.