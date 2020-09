Com temperatura alta e céu aberto, cariocas voltam a lotar praias neste domingo

Rio - Os cariocas voltaram a lotar as praias e fazer aglomerações na orla da cidade neste domingo, em que o Rio de Janeiro registra temperaturas de até 38ºC, segundo o Sistema Alerta Rio.



De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Rio tem 240.776 casos confirmados e 16.985 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. Neste sábado - que também teve praias lotadas - a Fiocruz divulgou o boletim Observatório Fiocruz Covid-19 , relativo às semanas epidemiológicas 35 (23 a 29 de agosto) e 36 (30 de agosto a 5 de setembro), em que mostra que a letalidade por covid-19 permanece alta no Estado e aponta também sobrecarga do sistema hospitalar do Rio.

Na orla cheia, veículos também seguem sendo rebocados após as novas regras da Prefeitura, que proíbem o estacionamento de veículos particulares na orla do Rio, no trecho entre as praias do Leme ao Pontal, para todos que não forem moradores.