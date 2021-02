Município situado no Noroeste Fluminense possui 17.760 habitantes, de acordo com o último Censo. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/02/2021 03:46

No Noroeste Fluminense, os municípios de Natividade e Porciúncula são os mais afetados pela cheia da Bacia hidrográfica do Rio Carangola que sofre com as últimas chuvas - precipitação pluviométrica - de cidades mineiras como Orizânia, Divino e Carangola. Natividade decretou estado de emergência na noite deste sábado, 20, e Porciúncula registrou mais de 3 metros acima da cota de transbordo do curso d'água na cidade.



Em Natividade, já foram registradas ocorrências de deslizamentos de encostas e alagamentos em diversas ruas o que provocou o fechamento de parte dos acessos ao município.



PORCIÚNCULA - No início da madrugada deste domingo (21), o nível do Rio Carangola já superava a marca de 8,40 metros, o que representa a maior enchente vivenciada no município tendo alcançado cerca de 12 centímetros a mais do que a última cheia do ano passado que era considerada, até o momento, a pior da história municipal. A cota de transbordo do Rio Carangola no perímetro de Porciúncula é de 5,20 metros. A prefeitura contabiliza 126 desabrigados, mais de 3.100 desalojados e o total de oito mil e cem afetados. De acordo com o prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho, os abrigos de Porciúncula estão lotados e falta água potável já que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) interrompeu o fornecimento, por volta das 14 horas deste sábado, por conta do alagamento de sua estação Estação de Tratamento de Água (ETA). A Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas que exijam grande consumo de água. Segundo a Cedae, o sistema voltará a operar após a estabilização do nível do rio, assim retomando o fornecimento de água. No entanto, o abastecimento pode levar até 24 horas para ser normalizado por completo em alguns locais, como ruas altas e pontas de sistema.



O governo do estado do Rio já está se mobilizando para ajudar a cidade. Barcos, em especial , com motor, também foram solicitados pela prefeitura ao Estado para facilitar o acesso a determinados pontos onde a correnteza é muito forte e moradores estão sem acesso terrestre.