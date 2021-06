Sem festas, mas com as tradições. Foto: divulgação/PMI

ITAPERUNA - Por enquanto nada daquele som típico, estridente das rodas de carros de bois e nem daquele mar de turistas prestigiando a festa no distrito de Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Por conta da pandemia, para não perder a tradição, a Associação Cultural e Turística de Raposo e a Secretaria Municipal de Turismo tiveram que se reinventar para promover a 59ª edição da Festa dos Carros de Boi.

O distrito vai manter sua marca registrada com o famoso evento que acontece todo mês de maio com uma programação diferenciada que conta com exposição de fotos com a história das 58 edições da festa. A exposição vai ficar até o próximo domingo, dia 06 de junho na Praça Orlando Tavares, na área central do distrito.

A abertura da programação teve início na manhã do domingo, 30 de maio, com a Santa Missa na Igreja Santo Antônio de Raposo, com o padre Wellington de Souza, e contou com a presença do prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques, o Alfredão, o vice-prefeito, Emanuel Medeiros, o Nel, o secretário de Turismo, Marcelo Nascimento, secretário de Cultura, Thiago Lopes, além de outras autoridades. Logo após, aconteceu a inauguração da exposição de fotos. Para deixar o ambiente ainda mais no clima da história, a organização também colocou dois tradicionais carros de boi decorados no local, cenário para registrar momentos por quem passar por ali.

A programação se estendeu durante o domingo com a live que teve duração de um pouco mais de seis horas com os cantores Marcos Carvalho, Higor Costa e a banda Estrangeiros D'aqui. "Este ano não podemos realizar as festas, mas decidimos manter as raízes dessa festa de carros de boi. Sempre falo que Raposo é uma força do turismo regional e precisa ser valorizado porque 90% da comunidade local vive dessa indústria fortíssima que é o turismo. Nós queremos investir muito a nossa força, mesmo nesse momento difícil de pandemia, para que possamos encaixar mecanismos e avançar ainda mais e que essa comunidade tenha cada vez mais prazer de dizer que é de Raposo", disse o secretário Marcelo.