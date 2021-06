Apreensão de entorpecentes em Santo Antônio de Pádua. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/06/2021 15:29

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 16 anos e um jovem de 22 foram surpreendidos com drogas, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua-RJ) em cumprimento de Operação na Rua Heitor Bustamente observaram a dupla em atitude suspeita. Após revista pessoal com o mais velho foi encontrado um pino de cocaína e com o mais novo um pequeno tablete de maconha. O fato foi apresentado na 136ª DP onde o rapaz foi autuado com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006. As partes foram liberadas após prestarem depoimento. O adolescente foi assistido por sua mãe e autuado pelo fato análogo a posse de droga para consumo próprio. A droga foi periciada e resultou em 0,3g de cocaína e 1g de maconha.