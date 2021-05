Após denúncia, cemitério passa por vistoria na Ilha do Governador Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:21 | Atualizado 24/05/2021 14:04

Rio - A Subprefeitura e o Conselho Comunitário de Segurança da Ilha do Governador, na Zona Norte do rio, realizaram, nesta segunda-feira (24), um vistoria para apurar denuncia de infestação de besouros no cemitério do Cacuia.

Moradores reclamam que após as novas instalações do cemitério, que aumentou o número de gavetas, os besouros, normalmente vistos nas covas, passaram a invadir imóveis no enterro do local.

O inseto, identificado por especialistas como "necrobia ruficollis", se alimenta de tecido em decomposição.

A visita serviu de alerta. o subprefeito Rodrigo Toledo e a a presidente do CCS Patrícia Salvador disseram que vão acompanhar as exigência feitas nesta segunda-feira.

A Concessionária Reviver, que administra do cemitério, terá que fazer nova calefação das gavetas, a dedetização do local e do entorno. A administração do cemitério, estipulou um prazo de até 48 horas para termos resultados das ações.