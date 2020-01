Terceira edição do ‘Prefeitura Presente’ em 2020 é realizada no Campo do Cacuia

Nova Iguaçu - Acontece nesta terça-feira, dia 14, a terceira edição do ‘Prefeitura Presente’, programa da Prefeitura de Nova Iguaçu que leva serviços de saúde, educação e assistência social, em 2020, que agora chega ao Campo do Cacuia. As atividades serão das 9h às 15h, na Estrada de Austin, próximo ao Mercado Lanhoso, com oferta de ônibus de vacinação com cerca de 20 tipos de vacinas diferentes, teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, agendamento de mamografia, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, caderneta do idoso e pesagem do Bolsa Família.





Quem for ao local ainda poderá fazer o cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades; cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada; ID Jovem; agendamento de Carteira de Trabalho, Vale Social, cadastramento para Carteira do Idoso, caderneta do idoso, reconhecimento de paternidade, além de conseguir a isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito.





Também será disponibilizado à população o cadastramento no SINE (Sistema Nacional de Emprego), orientação e consulta de processos, procedimentos para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



O “Prefeitura Presente” também oferece lazer e educação com o projeto “Matemática na Praça”, da Fenig. Na área da educação, será oferecida contação de histórias, pinturas e recreação para as crianças com a SEMED.





A Superintendência em Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) também vai dar orientações sobre o controle de caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e orientações contra à dengue.