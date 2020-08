Obras prosseguem em Prados Verdes e entre os Km 32 e 37

Reivindicação de moradores, as obras de infraestrutura nas regiões de Prados Verdes e entre os km 32 e 37, em Nova Iguaçu, estão em fase adiantada. Ontem, os operários da Secretaria de Infraestrutura (Semif) atuaram em intervenções de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e pavimentação em 17 ruas de Prados Verdes, como Santa Marta, Irene, Eurico, Olímpio e Iraci, que vão ganhar infraestrutura completa, segundo planejamento da prefeitura.

Um canteiro de obras foi montado na Rua Maria, onde técnicos da Secretaria de Infraestrutura coordenam as ações, que, neste momento, contemplam o Lote 1 das obras. O manilhamento das vias foi iniciado em quatro frentes, uma delas na área em que deságua o Rio Capenga, onde ocorre também a limpeza do local. Posteriormente, segundo a prefeitura, haverá licitação para o Lote 2, com realização de obras em mais vias.

"Seguimos investindo em pavimentação, drenagem, revitalização e construção de novos espaços em diversos bairros, reestruturando locais para oferecer mais lazer e conforto à população. Não vamos parar", disse o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Ainda em Prados Verdes, a praça do bairro, que teve que ser removida para a realização das obras, será toda reformada após as intervenções. O novo espaço terá pista de caminhada, academia de terceira idade, playground e quadra poliesportiva coberta. Na região, ainda há outro tipo de serviço entre os Km 32 e 37, de Prados Verdes até o Jardim Guandu: a aplicação do pavimento asfáltico e construção de calçadas em outras 21 ruas.

"Um antigo anseio nosso finalmente saiu do papel. Achei que isso nunca fosse acontecer. Não vou mais precisar colocar saquinhos plásticos nos pés nos dias de chuva para fugir da lama. Esta obra vai trazer muitos benefícios para nós moradores", comentou o pedreiro Sidnei da Luz, de 64 anos, morador de Prados Verdes.