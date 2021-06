Oportunidades de qualificação para o homem do campo. - Foto: divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:37

ITAPERUNA - Produtores rurais de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, já podem se inscrever em três novos cursos gratuitos. Basta procurarem a Secretaria Municipal de Agricultura ou fazer contato pelo WhatsApp: (22) 9 9211-4949. Confira os cursos.

Ferrageamento e casqueamento (equinos) - O treinamento de Ferrageamento e Casqueamento (equinos) acontece de 07 a 11 de junho, das 9h às 18h, Sítio Boa Esperança, Estrada do Colibri (Morro Azul).

Higiene na ordenha - O curso “Higiene na ordenha: limpeza, higienização e sanitização de máquinas, equipamentos e utensílios” será realizado no dia 08 de junho, das 9h às 18h, no Sítio Bom Retiro, Valão.

Monitoria da qualidade do leite - Já o treinamento de Monitoria da Qualidade do Leite acontece da seguinte forma: o produtor de leite recebe duas visitas do médico veterinário, que acompanha a ordenha e sugere (de acordo com a realidade de cada um), modificações no manejo de ordenha, visando a melhoria da qualidade do leite. Dois meses após a primeira visita o médico veterinário retorna para junto com o produtor, analisar os resultados do laboratório quantificando a melhoria na qualidade e rediscutindo ações, caso haja necessidade.

Dentre os cursos ofertados durante o ano, vale lembrar que alguns já foram realizados e outros ainda serão, destacam-se alimentação de inverno para bovino de leite e corte; criação de bezerras e novilhas de leite; inseminação artificial para bovinos; tratorista agrícola (operação e manutenção); operação e manutenção de roçadeira; operação e manutenção de motosserra; dentre outros.