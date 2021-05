Humorista Danilo Gentili Reprodução / SBT

A defesa do apresentador Danilo Gentili protocolou, na última quarta-feira, um recurso contra a sentença proferida pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, que determinava o pagamento de indenização no valor de R$ 41,8 mil ao Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. Em seu recurso, Gentili alega que a ação parte de seus adversários políticos, utilizando da cobertura midiática para sua promoção e, o sindicato, às custas do humorista, tenta mostrar serviço.



Vale lembrar que o twitter de Gentili que originou a ação é de dezembro do ano passado: 'Vocês sabem se existe um asilo especializado onde as enfermeiras batem umas pros véios? Essa tem sido uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe esse tipo de serviço?'.



Após isso, Gentili foi surpreendido com o sindicato, que entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais. Ao se defender no processo, o humorista sustentou que a piada não causou qualquer dano à honra dos enfermeiros, e que ele 'exerceu seu direito constitucional à liberdade artística, de humor, de expressão', justificando que faz um jogo jocoso em referência à comédia italiana clássica 'Feios, Sujos e Malvados', de Ettore Scola.