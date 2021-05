A partir da 00h desta sexta-feira, dia 12, passaram a vigorar as novas medidas determinadas pelo decreto 48.604, publicado no Diário Oficial de quinta-feira, dia 11. Prefeitura do Rio

Rio - Novas medidas restritivas foram publicadas no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (20). As determinações proíbem o funcionamento de boates e a realização de eventos em áreas públicas e particulares. A entrada de ônibus fretados na cidade também está proibida assim como a realização de rodas de samba.



No decreto anterior, a prefeitura havia liberado o funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horário com música ao vivo até as 23h. Praias, parques e cachoeiras liberados todos os dias da semana assim como os ambulantes nas praias e o estacionamento nas orlas. Casas de espetáculos podem abrir com 40% da capacidade. Áreas de lazer no Leblon e em Copacabana podem abrir aos domingos e academias já tinha aulas coletivas liberadas somente com uma pessoa a cada quatro metros quadrados.