Deputado Jair Bittencourt (ao centro) esteve com o presidente do DER e o diretor de Interior do órgão para tratar de melhorias viárias nas cidades, rodovias e estradas vicinais.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:48

O Noroeste Fluminense, assim como as regiões Norte e Serrana serão contempladas com melhorias no asfaltamento e sinalização viária em cidades, rodovias estaduais e estradas vicinais. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Jair Bittencourt (PP) formalizou ao governador Cláudio Castro (PL) e ao DER-RJ os referidos pedidos.

Em encontro com o presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira, e o diretor de Interior do órgão, Newton Júnior, na última semana, o deputado Jair Bittencourt conversou sobre as urgências. “Além da redução de acidentes e preservação de vidas, os trabalhos de asfaltamento e conservação diminuem os prejuízos financeiros da população por quebras de veículos causadas pela má conservação das vias. As melhorias contribuem também para impulsionar a economia, facilitando o melhor escoamento dos produtos de nossos produtores rurais”, explicou o deputado Jair Bittencourt.

Através de indicações legislativas aceitas pelo governo estadual, o deputado solicitou a revitalização da malha asfáltica na RJ-116, trecho entre Miracema até o Ponto Pergunta; além de patrulha mecanizada para reparos nas estradas vicinais de Porciúncula.

A realização de reparos, aplicação de microrrevestimento asfáltico frio e renovação da sinalização horizontal também foram solicitadas para as rodovias RJ-220, entre as localidades do Km 0 até a divisa de Minas Gerais, próximo a Tombos; RJ-196, trecho Barra do Furado-Guanandi; RJ-220, entre as localidades de Barão de Juparana e Esteves; RJ-182 (Carapebus), RJ-139, entre Getulândia e Passa Três; RJ-145, trecho Passa Três-Piraí; RJ-155, entre Barra Mansa e Getulândia; e RJ-131, de Três Rios a Levy Gasparian.

O deputado Jair Bittencourt também reforçou a necessidade de pavimentação de 10,7 quilômetros da RJ-202, estrada que liga a localidade de Usina Santa Maria ao distrito Serrinha - total de 7,8 quilômetros (Usina Santa Maria ao entroncamento da rodovia BI 30), e mais 2,9 quilômetros em Bom Jesus do Itabapoana, no entroncamento da BI 30 até o distrito de Serrinha. “Agradeço ao nosso governador, ao presidente do DER e ao diretor do Interior pelo cuidado com as demandas em todas as regiões do Estado. Um trabalho sério e comprometido em melhor atender nossa população”, concluiu o vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt.