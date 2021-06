Drogas apreendidas em Miracema. - Foto: divulgação

Drogas apreendidas em Miracema. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:46

Miracema - Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Santa Tereza, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua- RJ) junto com policiais civis da 137 foram à Avenida Carvalho cumprir mandado de busca e apreensão.

Durante buscas foi localizado no telhado da residência uma sacola contendo 114 pinos de cocaína (126,5 gramas) e no guarda-roupas do quarto do suspeito R$ 99. O fato foi registrado na 137 DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.