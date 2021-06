Apreensão de cocaína em Cardoso Moreira. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 16:04

Cardoso Moreira - Um jovem de 21 anos e um adolescente de 17 foram surpreendidos com drogas, no bairro das Palmeiras, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4 Cia em patrulhamento de rotina na Rua Doutor Salo Brand durante abordagem encontraram dois papelotes de cocaína com o mais novo e perto da dupla havia outro papelote da mesma substância.

Foi feito contato com o Conselho Tutelar e o fato seguiu para ser registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. O inquérito policial deve ser instaurado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. A dupla foi liberada após o registro de ocorrência.