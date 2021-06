Foram apreendidos oito papelotes de cocaína. - Foto: divulgação

Foram apreendidos oito papelotes de cocaína.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 16:01

ITAPERUNA - Um homem de 37 anos foi detido por posse de droga para consumo próprio, na Capelinha, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) abordaram os ocupantes de uma motocicleta na Rua B. No bolso da jaqueta do suspeito, os agentes encontraram oito papelotes de cocaína, totalizando 7,35g, de acordo com laudo pericial. Na 143ª DP, o envolvido foi autuado com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 e vai responder ao processo em liberdade. O jovem de 22 anos que estava junto apenas testemunhou o fato.