Apreensão de simulacro de pistola.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:57

Bom Jesus do Itabapoana - Um simulacro de pistola foi apreendido com um jovem de 18 anos, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram informados que um homem estaria transportando material entorpecente. O suspeito foi abordado na Rua Buarque de Nazareth, próximo ao cinema.

O rapaz foi revistado e com ele encontradas 11 folhas impressas com o dizer “braba de 10” e uma sacola. Em seguida, iniciadas buscas na residência do envolvido, foi apreendido um simulacro de pistola, que o suspeito estaria ostentando com objetivo de intimidar moradores. A apreensão de material foi registrada na 144ª DP e o homem liberado após prestar depoimento.