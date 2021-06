Porciúncula já imunizou 23,66% de sua população. - Foto: divulgação

Porciúncula já imunizou 23,66% de sua população. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/06/2021 15:55

Porciúncula - Com pouco mais de 18 mil habitantes, Porciúncula, no Noroeste Fluminense, vem superando as metas estabelecidas no enfrentamento a Covid-19. Nesta semana, por meio de boletim divulgado, a cidade volta a superar percentualmente os números do estado do Rio de Janeiro e do Brasil no que se refere aos vacinados. Até o momento, o município já teria vacinado 23,66% de sua população.

O secretário municipal de Saúde, Higino Lira, destaca que a imunização está acontecendo em pessoas com comorbidades e já se prepara para iniciar em breve a vacinação dos trabalhadores da educação. “A Secretaria já está fazendo um levantamento dos trabalhadores da educação para em breve iniciar a vacinação desta categoria. Na semana passada realizamos a testagem de todos os profissionais e já na próxima ampliaremos a faixa etária para pessoas com comorbidade.”, afirmou o secretário.

De acordo com a prefeitura, o vacinômetro nesta semana, chegou a marca de 6.502 vacinas aplicadas.