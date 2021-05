Parceria da GCM e Superintendência de Ordem Pública (SOP) de Italva com 29° BPM rende resultados positivos para os munícipes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/05/2021 19:04

Italva - Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) junto com a Superintendência de Ordem Pública (SOP) de Italva, no Noroeste Fluminense, surpreenderam nesta segunda-feira, 24, um jovem de 21 anos com uma bucha de maconha no pátio da prefeitura. A equipe estava em patrulhamento de rotina no local quando teria observado três pessoas em atitude suspeita. Durante abordagem ao rapaz foi encontrada a droga escondida no bolso de trás da bermuda dele. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram acionados para conduzir a ocorrência e apresentá-la à 148ª DP no município. O envolvido foi autuado com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 por posse de drogas para uso próprio sendo liberado após prestar depoimento. Uma audiência deve ser agendada no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

GCM e Superintendência de Ordem Pública - Desde o início da gestão do prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, o trabalho conjunto da Guarda Municipal com a Superintendência de OP tem rendido resultados positivos para os italvenses com reforço nas fiscalizações e ações visando o bem estar social.

Pátio seguro para a família - Há cerca de dois meses a GCM realiza aos domingos um serviço intenso no pátio da prefeitura com ações de combate ao chamado "racha"; combate ao uso de drogas, entre outras ações, em prol da população garantindo a segurança, paz e tranquilidade no espaço público frequentado por crianças, jovens e idosos para o lazer em família. O serviço desempenhado segue os protocolos de prevenção à Covid-19. A parceria na cidade ocorre também também com o 29° BPM (Itaperuna-RJ) comandado pelo tenente-coronel PM Cruz rendendo bons frutos na segurança pública no município.