A Prefeitura de Teresópolis, em nome da Guarda Civil Municipal (GCM) e sua Companhia de Operações com Cães, fez uma homenagem nas redes sociais ao cão farejador, Draco, que morreu nesta quarta-feira (29/07), por causa de um tumor.



O agente canino atuava por anos junto aos guardas, tendo sido a inspiração para criação do “Projeto K9 Comando”, da Secretaria Municipal de Segurança, de apoio voluntário às instituições que operam com cães, e o seu falecimento foi sentido por todos os agentes da segurança municipal.



“Vai fazer falta no combate ao crime e nas vidas dos que conviveram com ele. Jamais será esquecido por quem o conheceu e, principalmente, por quem trabalhou com esse magnífico cão”, afirma Gil Wellington, comandante da Guarda Civil de Teresópolis.



Draco atuou em várias operações, inclusive em conjunto com a Polícia Militar, tendo auxiliado em apreensões de drogas e armas nas Guardas Civis Municipais de Teresópolis e também de Casimiro de Abreu. Da raça Pastor Holandês, ele tinha dez anos e, depois de ser liberado do serviço, estava há um ano morando com a família de um dos seus condutores, o guarda municipal Rezende.



Segundo a prefeitura, seus filhotes têm suas características de treinabilidade e emprego e atuam em diversas GCMs e em outras instituições de segurança.