Por O Dia

Publicado 09/12/2020 15:24

Um homem de 44 anos foi esfaqueado nesta terça-feira (8/12), na Rua Gonçalo de Castro, no bairro Alto, em Teresópolis. Equipes do 30º BPM, que estavam na delegacia apresentando uma ocorrência de tráfico, foram mobilizadas ao local e conseguiram encontrar a vítima ainda consciente.



Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São de Pedro e do Serviço Reservado (P2), conseguiram identificar o autor da tentativa de homicídio por meio do depoimento dado pela vítima ainda no local do crime.



O suspeito foi localizado pelos PMs e encaminhado para a 110ª DP (Teresópolis), onde confessou o crime. Segundo a PM, ele foi encontrado na casa onde mora e não resistiu a prisão.



A vítima foi socorrida para o Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano (HCTCO), onde continua internado, em estado grave.