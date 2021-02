Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:19

Os policiais militares dos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Bonsucesso e Vargem Grande, do 30º BPM de Teresópolis, localizaram nesta sexta-feira (26/02) uma plantação, com 68 pés de maconha, em um sítio na Rua Zaire, em Albuquerque.



Com autorização do delegado da 110ª DP, onde o caso foi registrado, a erva será retirada e encaminhada para a perícia. Um homem, de 50 anos, chegou a ser detido, mas negou ser o dono da plantação.



Segundo o suspeito, meses atrás o sítio já tinha sido alvo de ação da PM, que apreendeu cerca de 300 pés de maconha, mas após o ocorrido, não voltou a cultivar a erva. No entanto, a nova plantação foi localizada após buscas na mata e a participação do suspeito será investigada.