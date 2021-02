Por O Dia

Publicado 26/02/2021 13:43

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, informou no início da tarde que houve pouca procura por imunização do público-alvo composto por idosos de 85 e 87 anos nos três postos drive-thru, na manhã desta sexta-feira (26/02). Com isso, a Secretaria decidiu antecipar a vacinação para idosos de 80 a 84 anos, que podem buscar os locais das 14h às 17h.



A vacinação continua sendo feita por meio de distribuição de senhas no local da vacinação. Os postos de vacinação volante estão montados na Praça Higino da Silveira, no bairro Alto (Feirinha de Teresópolis), na área urbana; em Bonsucesso, no posto em frente à Unidade Básica de Saúde; e em Pessegueiros, no posto de vacinação montado em frente ao Posto de Saúde, ambos na zona rural.



Para o atendimento é necessário estar de posse de identificação e comprovante de residência. Idosos acima desta faixa etária que ainda não se imunizaram, podem comparecer para serem vacinados.



Mesmo com a antecipação, está mantido o calendário divulgado anteriormente, com a vacinação para idosos de 80 a 84 anos também na próxima segunda-feira, 1º de março. O atendimento também será priorizado para o sistema drive-thru nos mesmos pontos de vacinação.