Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:17

Nesta quarta-feira (24/02), a Secretaria de Saúde de Teresópolis deu continuidade ao Plano de Imunização contra a Covid-19, com a vacinação em sistema de drive-thru dos idosos de 88 e 89 anos de idade nos bairros do Alto, na área urbana, e Bonsucesso e Pessegueiros, na área rural. No entanto, com a sobra de vacinas no período da manhã, a imunização foi estendida para idosos entre 86 e 87 anos, com a distribuição de 100 senhas para as pessoas deste público tomarem a primeira dose.



A vacinação para idosos nessa faixa etária foi realizada no posto da Praça Higino da Silveira, no bairro Alto, onde fica a tradicional feirinha do município.



Mesmo com o sistema de drive-thru, o município segue com a vacinação de idosos acamados, acima de 85 anos. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar todo este grupo até este final de semana. O atendimento é feito pelas equipes volantes do Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde (SAD), que vão às residências aplicar as doses da vacina. O serviço é exclusivo para quem se cadastrou anteriormente, atestando possuir 85 anos ou mais e estar acamado.



Vale destacar que os agentes da saúde têm relatado casos de pessoas que se cadastraram, mas não fazem parte deste grupo. Um em cada três idosos cadastrados não está dentro do público-alvo, que são exclusivamente os idosos acima de 85 anos e que se encontram sob cuidados especiais, não podendo se locomover para a vacinação. Idosos que moram em Teresópolis e já receberam a primeira dose em outra cidade também não devem entrar na listagem.



A Secretaria de Saúde de Teresópolis solicita que quem cadastrou de forma incorreta um idoso (vacinado em outro município ou fora do público-alvo desta fase) entre em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura pelo telefone (21) 2742-3352 ramal 260, para que o nome seja retirado da lista.