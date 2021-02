Por O Dia

Na manhã desta quinta-feira (25/02), Teresópolis recebeu novo lote da vacina contra a Covid-19. Foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde 2.020 unidades da Oxford/ Astrazeneca, destinadas à continuidade do Plano Municipal de Imunização. Com isso, nesta sexta-feira (26/02), acontecerá a imunização dos idosos de 85 a 87 anos, que serão atendidos no sistema drive-thru, das 9h às 17h.



Para esse grupo haverá distribuição de senhas no local da vacinação. 700 serão distribuídas na Praça Higino da Silveira, no bairro Alto (Feirinha de Teresópolis), na área urbana; 200 em Bonsucesso, no posto em frente à Unidade Básica de Saúde; e 100 em Pessegueiros, no posto de vacinação montado em frente ao Posto de Saúde, ambos na zona rural.



A Secretaria de Saúde informa ainda que na segunda-feira, dia 1º de março, a vacinação se estende para idosos de 80 a 84 anos. O atendimento também será priorizado para o sistema drive-thru nos mesmos pontos de vacinação e com a mesma quantidade de senhas.



Para o atendimento é necessário estar de posse de identificação e comprovante de residência. Idosos acima desta faixa etária que ainda não se imunizaram, podem comparecer para serem vacinados.