Publicado 23/02/2021 13:01

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis publicou um balanço das ocorrências no final de semana, por causa das fortes chuvas que atingiram o município. Segundo o órgão, foram registradas quatro ocorrências, sendo dois pequenos deslizamentos, uma queda de muro, na Fazendinha, e um alagamento.



A Defesa Civil informou ainda que, nesta segunda-feira (22/02), fez o atendimento de uma ocorrência de deslizamento de terra no Vale da Revolta, que atingiu duas residências. Os imóveis foram interditados. Quatro famílias foram afetadas, totalizando 11 pessoas, sendo seis desabrigadas e 5 desalojadas.



Os desabrigados foram assistidos pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e os desalojados foram para casa de parentes. Foi realizada a desobstrução da servidão e redução dos riscos pelo Núcleo de Defesa Civil (NUDEC) do Vale da Revolta junto com as equipes da Defesa Civil Municipal e de Serviços Públicos. Nesta terça-feira (23/02), está prevista uma nova avaliação técnica da Defesa Civil no local.



Uma equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, também esteve no Vale da Revolta e fez o atendimento de um morador, com pequenas escoriações no joelho. O paciente passou por avaliação física e encontra-se em bom estado de saúde.