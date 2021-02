Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:41

Uma ação conjunta das equipes do Serviço Reservado (P2), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro e PMs do Regime Adicional (RAS), do 30º BPM, terminou com a prisão de um homem, de 32 anos, que tentava entrar em Teresópolis com drogas que iriam abastecer o tráfico em comunidades da Barra do Imbuí.



Segundo a PM, o batalhão recebeu uma informação anônima sobre a chegada das drogas e montou um cerco para abordar o suspeito, na Avenida Rotariana, no bairro Soberbo. O suspeito estava em uma motocicleta e carregava 219 sacolés de cocaína.



O preso e o material foram encaminhados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.